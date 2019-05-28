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Все региональные операторы Ставрополья летом введут льготы на оплату вывоза мусора

Министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко рассказал, что каждый оператор определил разный перечень льготных категорий, которые будут получать скидку

СТАВРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Четыре региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), работающие в Ставропольском крае, введут систему скидок на оплату вывоза мусора. Об этом во вторник рассказал журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко.

"Первый региональный оператор начал работу по предоставлению льгот [в апреле 2019 года], второй приступил с 1 мая 2019 года. С 1 июля 2019 года оставшиеся два региональных оператора будут работать с льготами", - сказал он.

По словам Марченко, каждый региональный оператор определил разный перечень льготных категорий, которые будут получать скидку на оплату.

"У одного 11 категорий, у другого три, но самые востребованные - для многодетных семей, людей пожилого возраста и так далее", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, Ставрополье приступило к внедрению новой системы обращения с ТКО 1 января 2018 года. Утвержденная территориальная схема определяет в регионе четыре зоны, в каждой из которых работает свой оператор. Региональные операторы реализуют всю технологическую цепочку обращения с ТКО - от контейнерной площадки до полигона.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайНовая система обращения с ТКО
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