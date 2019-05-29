СИЗО стали оборудовать для занятий спортом после матча в "Бутырке" с участием Мамаева

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Столичные следственные изоляторы начали переоборудовать для возможности занятий физкультурой и спортом во время прогулок. Об этом ТАСС сообщил начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Мороз.

"После футбольного матча в СИЗО с участием (игрока сборной России, полузащитника футбольного клуба "Краснодар") Павла Мамаева данный опыт занятий спортом во время прогулок начали распространять на другие подразделения. Активно идет переоборудование прогулочных двориков для возможности прогулок с элементами активности (занятий физкультурой и спортом)", - рассказал он. Мороз добавил, что эта практика распространяется по всей стране.

Работы идут во всех семи столичных СИЗО. Так, в "Бутырке" уже открылись два таких прогулочных дворика. Там установили теннисный стол, турник и брусья.

Всероссийский проект введения возможности занятий спортом в СИЗО ФСИН России запустила 14 февраля футбольным матчем в "Бутырке" с участием Мамаева. Пока нормативная база режима содержания в СИЗО не предполагает отдельной возможности для занятий физкультурой помещенных под стражу, (хотя в московских СИЗО в качестве дополнительной платной услуги есть спортзал с тренажерами, но с учетом того, что в крупных СИЗО Москвы содержатся в среднем по 2 тыс. заключенных, не у всех есть возможность посещать их регулярно). В связи с этим ФСИН до возможного внесения изменений в нормативные документы хочет предоставить возможность заниматься спортом в ходе предусмотренных режимом содержания в СИЗО ежедневных часовых прогулок.