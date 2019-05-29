Протонный центр онкоцентра в Димитровграде примет первых пациентов в июле-августе

ТАСС, 29 мая. Протонный центр масштабного онкологического центра в Димитровграде Ульяновской области заканчивает подготовительные мероприятия по запуску учреждения. Прием первых пациентов планируется в июле-августе текущего года, сообщил ТАСС глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

"Мы уже практически начинаем прием. У нас же там три этапа: по первому этапу, по протонике, мы сейчас заканчиваем все клинические апробации. Чтобы запустить метод протонной терапии, нужно подготовить объем документов именно по клинической апробации, подготовить протоколы лечения. Мы это сейчас делаем, и как только заканчиваем, я думаю, в конце июля - в начале августа [будут приниматься пациенты]", - сказал он.

Уйба уточнил, что специалисты протонного центра будут принимать всех пациентов с диагнозом опухоли головного мозга, "которых сегодня в России, по отдельным оценкам, от 30 до 40 тыс. человек".

Новый уникальный центр в Димитровграде получил лицензию на медицинскую деятельность в конце декабря 2018 года. В планах учреждения - ежегодный прием до 40 тыс. человек со всей страны. В нем окажут помощь людям с онкологической, сердечно-сосудистой, неврологической и эндокринологической патологией.

Объем инвестиций в создание учреждения составит 20 млрд рублей. Проект предусматривает строительство более двадцати корпусов, в том числе протонного центра с пропускной способностью более 1200 пациентов в год, клинического стационара, реабилитационного корпуса, здания радионуклидной диагностики, поликлиники на 240 посещений в смену.