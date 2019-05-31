Во сколько вузов можно поступать и кому положены льготы? Правила приема — 2019

Итоговые рейтинговые списки поступающих вузы опубликуют 27 июля. 29 июля — зачисление всех, кто прошел без конкурса и по квоте. Затем начинается первый этап приема, во время которого заполняется 80% мест: до 1 августа вузы собирают согласия о зачислении и оригиналы документов от абитуриентов, а 3 августа издают приказ о зачислении. На втором этапе заполняются оставшиеся 20% мест: заявления о согласии принимаются до 6 августа, а 8-го выходит приказ.

Действовать в этот период нужно быстро, поэтому подготовиться стоит заранее. В числе пяти вузов, куда абитуриент подает документы, должны быть не только топовые, но и несколько менее престижных, в которые поступить проще. Тогда будет возможность маневра. Руководитель отдела по работе с абитуриентами портала "Поступи онлайн" Полина Лихачева говорит, что если поступающий понимает, что не попадает в первую волну в желаемом вузе, он может рискнуть, понадеяться на удачу во вторую волну, а может гарантированно поступить в менее престижный университет. "Это не значит, что ему придется учиться там все пять лет. Всегда есть возможность перевестись в вуз мечты", — отмечает она.

Методист департамента исследования и разработок компании Maximum Education Алина Гильмутдинова также считает, что наиболее разумный вариант — принимать решение в первую волну, так как потом может случиться все что угодно.

Если абитуриент никуда не поступил, у него все равно остаются варианты. Можно подать документы на платное отделение или рассмотреть возможность заочного обучения. Там и срок принятия заявлений дольше, и проходной балл, как правило, ниже. "На платное отделение можно поступить и с копиями аттестата об образовании. Это дает возможность в следующем году поступать с оригиналами на "бюджет", в том числе и в другой вуз", — отмечает она. Также можно пойти в колледж при университете. Привилегий при поступлении это не даст, но вступительные экзамены будет проще сдавать.