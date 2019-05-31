Во сколько вузов можно поступать и кому положены льготы? Правила приема — 2019

В 2019 году в российских вузах открыто почти 238,9 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата и 66,7 тыс. — по программам специалитета. По сравнению с приемной кампанией прошлого года количество мест увеличилось. В частности, по специальностям в области культуры и искусства, а также гуманитарным, общественным и естественным наукам рост составил в среднем 9%. Пока неясно, сколько абитуриентов будут претендовать на обучение в вузах. В прошлом году в среднем конкурс составил 9,1 человека на место.
Запуская приемную кампанию, российские университеты руководствуются Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования, утвержденным Минобрнауки, а также собственными правилами.
Когда вузы начинают прием документов?
Поступающие на заочное обучение должны подать документы до 3–16 августа, на платную форму обучения — до 26 августа.График работы приемной комиссии нужно уточнять в выбранных вузах.
Во сколько вузов можно подать документы и подойдет ли ЕГЭ прошлого года?
В приемную комиссию нужно принести паспорт, аттестат о среднем образовании и их копии (оригиналы можно будет сдать во время зачисления), фотографии, заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных. Также нужно принести документы, подтверждающие особые права на зачисление (вне конкурса, по квоте или целевому приему, со сдачей вузовского экзамена) и предоставляющие преимущества. Некоторые вузы запрашивают дополнительные документы, их перечень лучше уточнить в приемной комиссии.Результаты ЕГЭ предоставлять не нужно. Эту информацию вуз проверит сам. В 2019 году вузы принимают абитуриентов, которые сдавали единый госэкзамен в 2015–2019 годах. Документы можно принести лично, передать через доверенное лицо, отправить по почте заказным письмом с описью вложения. Некоторые вузы принимают документы и в электронной форме.
За что можно получить преимущества при поступлении?
- победители и призеры финала Всероссийской олимпиады школьников;
- участники международных олимпиад в составе сборных России, если они поступают на специальность по профилю олимпиады в течение четырех лет после ее проведения;
- чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира и Европы и победители мировых и европейских первенств, если поступают на направления, связанные с физкультурой и спортом.
Пройти без конкурса или получить 100 баллов по профильному предмету могут победители и призеры олимпиад из перечня Минобрнауки. В этом случае университет сам определяет список и уровни засчитываемых олимпиад для той или иной льготы. При этом абитуриенту нужно сдать ЕГЭ на 75 баллов минимум.Кроме того, вузы могут начислить до 10 дополнительных баллов за индивидуальные достижения абитуриента. Учитывается итоговое сочинение, отличный аттестат о среднем общем или профессиональном образовании, победа на олимпиадах, спортивных соревнованиях высшего уровня и чемпионате "Абилимпикс", наличие спортивного звания или разряда, золотого знака ГТО, волонтерская деятельность.
По квоте пройти на бюджетные места могут некоторые категории инвалидов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий. Преимущественное право на зачисление имеют малоимущие граждане до 20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида первой группы. Те, кто подвергся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или участвовал в испытаниях, ликвидации радиационных аварий на военных объектах. Дети военнослужащих и сотрудников силовых органов, погибших при исполнении, а также умерших Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Проходящие военную службу по контракту в ряде случаев и др.
Когда станут известны результаты?
Действовать в этот период нужно быстро, поэтому подготовиться стоит заранее. В числе пяти вузов, куда абитуриент подает документы, должны быть не только топовые, но и несколько менее престижных, в которые поступить проще. Тогда будет возможность маневра. Руководитель отдела по работе с абитуриентами портала "Поступи онлайн" Полина Лихачева говорит, что если поступающий понимает, что не попадает в первую волну в желаемом вузе, он может рискнуть, понадеяться на удачу во вторую волну, а может гарантированно поступить в менее престижный университет. "Это не значит, что ему придется учиться там все пять лет. Всегда есть возможность перевестись в вуз мечты", — отмечает она.Методист департамента исследования и разработок компании Maximum Education Алина Гильмутдинова также считает, что наиболее разумный вариант — принимать решение в первую волну, так как потом может случиться все что угодно.
Если абитуриент никуда не поступил, у него все равно остаются варианты. Можно подать документы на платное отделение или рассмотреть возможность заочного обучения. Там и срок принятия заявлений дольше, и проходной балл, как правило, ниже. "На платное отделение можно поступить и с копиями аттестата об образовании. Это дает возможность в следующем году поступать с оригиналами на "бюджет", в том числе и в другой вуз", — отмечает она. Также можно пойти в колледж при университете. Привилегий при поступлении это не даст, но вступительные экзамены будет проще сдавать.
Есть ли какие-то особенности приемной кампании в этом году?
Алина Гильмутдинова напоминает, что для получения школьной медали теперь нужно подтверждение знаний результатами ЕГЭ: не менее чем 70 баллов по русскому языку и профильной математике и 5 баллов по базовой математике, а в Москве — не менее 220 баллов за три экзамена. Правда, вузы учитывают не медаль, а оценки в аттестате, и сами решают, сколько дополнительных баллов за это начислить.
Кроме того, в этом учебном году военные кафедры в вузах заменят военными учебными центрами, что даст студентам возможность получить одновременно гражданскую и военную специальности. "Контракт предполагает, что после выпуска человек обязан отслужить три года в Вооруженных силах. Если он к этому не готов, придется возместить государству затраты на обучение", — поясняет она.
Полина Лихачева добавляет, что новым в этом году было и то, что школьники сдавали только какой-то один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный, хотя раньше могли выбрать оба экзамена.