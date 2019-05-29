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Путин 30 мая в школе программирования проведет совещание по искусственному интеллекту

В "Школе 21", которую посетит глава государства, в настоящее время обучается 940 человек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 30 мая посетит школу программирования "Школа 21", ознакомится с ее инфраструктурой, а также проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

АНО "Школа 21" - это образовательная инициатива Сбербанка по подготовке специалистов мирового уровня в области информационных технологий. Она была создана в 2018 году совместно с французской школой программирования Ecole 42 - организацией, которая за пять лет существования стала одним из мировых лидеров IT-образования.

В школу могут поступить ученики, достигшие 18 лет. Обучение в школе бесплатно по итогам вступительных испытаний. Сегодня в "Школе 21" обучается 940 студентов.

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