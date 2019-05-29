Росгвардия возьмет под охрану более 1 млн объектов недвижимости россиян в летний период

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Росгвардия обеспечит безопасность свыше 1 млн объектов собственности и мест проживания граждан по всей России в период летних отпусков. Об этом журналистам сообщил в среду начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко.

"В подразделениях вневедомственной охраны функционирует единая сеть из 1,5 тыс. пунктов центральной охраны, что позволяет обеспечить безопасность более 364 тыс. объектов различных форм собственности и около 938 тыс. мест проживания и хранения имущества граждан", - сказал генерал-лейтенант.

Грищенко порекомендовал людям, которые предпочитают самостоятельно заниматься охраной жилья, не рассказывать о планируемых поездках знакомым и малознакомым. Он подчеркнул, что перед долгосрочным отъездом обязательно нужно закрывать окна и форточки. "Если квартира находится на первом или последнем этаже, то необходимо установить решетки на окна или систему сигнализации, реагирующую на отжатие оконной рамы и разбитие стекла. Дверь нужно оборудовать замком предупредительного типа, который при попытке вскрытия автоматически направит сигнал тревоги на пульт центрального наблюдения", - заключил представитель Росгвардии.