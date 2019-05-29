Безопасность выпускников обеспечат 2,5 тыс. сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии будет привлечено к обеспечению безопасности на выпускных вечерах в России. Об этом сообщил журналистам в среду начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенант полиции Александр Грищенко.

"На выпускных мероприятиях по стране более 2,5 тыс. сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии помогут обеспечить безопасность и общественный порядок ", - сказал Грищенко.

По его словам, маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии будут максимально приближены к местам проведения выпускных мероприятий.

В свою очередь официальный представитель ведомства Валерий Грибакин подчеркнул, что в ходе обеспечения безопасности выпускных вечеров и иных массовых мероприятий сотрудники ведомства будут "действовать адекватно складывающейся ситуации и строго в рамках закона".