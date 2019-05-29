День рождения "Детского магазина" на Лубянке отпразднуют салютом из конфетти и шаров

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Центральный детский магазин на Лубянке отпразднует свое 62-летие фейерверком из конфетти и 4 тыс. воздушных шаров. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании "Галс-Девелопмент", являющейся собственником легендарного магазина.

"Кульминацией праздника станет фейерверк из конфетти и 4 тыс. воздушных шаров, которые спустятся в главный атриум из-под огромного стеклянного купола", - сказал собеседник агентства, напомнив, что праздничные мероприятия запланированы на 1-2 июня и будут также приурочены ко Дню защиты детей. Организаторы праздника отметили, что взрослые и дети, пришедшие в магазин, смогут посетить парад игрушек, посоревноваться в командных соревнованиях, потанцевать на бумажной дискотеке, увидеть шоу мыльных пузырей и послушать песни в исполнении творческих коллективов. "И, конечно же, праздник детского магазина не обойдется без шоколада, мороженого и мультфильмов", - заметили в пресс-службе компании.

В свою очередь, старший вице-президент "Галс-Девелопмент" Леонид Капров напомнил, что день рождения магазина на Лубянке всегда празднуется в начале лета, когда у детейт начинаются каникулы. "Для наших гостей совместно с партнерами детского магазина мы подготовили красочную и разнообразную программу, сладкое угощение и подарки, мы приглашаем провести вместе с нами незабываемый праздник, полный ярких эмоций и впечатлений", - заметил он.

Приготовили организаторы праздника и более ценные призы - абонементы в развлекательные центры, подарочные карты от кафе, фирменных магазинов и кинотеатров, работающих в здании "Детского магазина", а также семейные путевки в загородные отели на летний отдых. "Всего таких призов сорок, и разыгрывать мы будем их каждый час на протяжении двух дней", - заверили в пресс-службе.

Центральный детский магазин, расположенный на Лубянской площади в Москве, открылся 6 июня 1957 года. Семиэтажный комплекс, построенный по проекту архитектора Алексея Душкина на месте снесенного ранее Лубянского пассажа, стал крупнейшим в СССР детским магазином. В 2006 году магазин был закрыт на реконструкцию, которая продолжалась девять лет и обошлась инвестору - компании "Галс-Девелопмент" - почти в 9 млрд рублей. Обновленный магазин открылся в 2015 году.