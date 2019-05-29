ЕГЭ по математике состоялся во всех экзаменационных пунктах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Единый государственный экзамен по математике прошел во всех экзаменационных пунктах, в нескольких аудиториях ЕГЭ по базовой математике задержалось по техническим причинам. Об этом в среду сообщил представитель пресс-службы Рособрнадзора.

"Экзамены по математике базового и профильного уровней основного периода ЕГЭ-2019, проходившие 29 мая, состоялись во всех экзаменационных пунктах <…> В нескольких аудиториях ЕГЭ по базовой математике задержалось по техническим причинам, которые были устранены. Экзамены начались в 15:00. Участникам, по их выбору, было предоставлено право сдать экзамен сегодня или в резервный срок", - говорится в сообщении.

На участие в экзамене базового уровня подали заявления около 312 тыс. человек, из них 294 тыс. - выпускники текущего года. Экзамен прошел в 4762 пунктах проведения экзамена (ППЭ). На участие в ЕГЭ профильного уровня зарегистрировалось около 367 тыс. участников, в том числе 359 тыс. выпускников текущего года. Для его проведения было задействовано 4665 ППЭ.

Ранее сообщалось, что сбой при получении заданий по математике для ЕГЭ произошел в двух школах города Иваново - №8 и №22, где экзамен должны были сдать 368 учеников. В связи с этим ЕГЭ не смогли сдать более 200 учеников. Для них экзамен организуют в один из резервных дней - 24 июня или 1 июля.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.