В Нижегородской области стартовал конкурс на пост министра здравоохранения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Конкурс на пост министра здравоохранения начался в Нижегородской области. Отбор кандидатов на вакансию пройдет в два этапа, сообщил ТАСС в среду губернатор региона Глеб Никитин.

"Новому министру предстоит многое сделать. Надо завершить разработку программы капитального ремонта медицинских учреждений, переводить больницы и поликлиники на новые принципы работы, в центре которых внимание к потребностям пациентов", - сказал Никитин.

Отбор кандидатов на вакансию будет проходить в два этапа: заочный и очный. Заочный этап продолжится до 18 июня, кандидатам предстоит зарегистрироваться на портале "Команда правительства", заполнить анкету, пройти тестирование и записать видеопрезентацию о себе. На очный этап кандидатов выберет экспертная комиссия, которая рекомендует губернатору финалистов для собеседования на пост.

"Для того чтобы возглавлять Минздрав, нужны не только узкоспециальные и управленческие навыки, но и умение слушать и слышать людей. Кроме того, огромную ответственность накладывает реализация национального проекта "Здравоохранение", в рамках которого в регионе будет производиться масштабное переоснащение и модернизация медицинских учреждений", - добавил Никитин.

Сечас обязанности министра здравоохранения региона исполняет замминистра Елена Саксонова. Кандидатура нового руководителя ведомства будет определена губернатором по итогам конкурса.

Региональная программа "Команда правительства" была запущена в Нижегородской области 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России в возрасте от 21 года с высшим образованием и отсутствием судимости.