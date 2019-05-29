Порядка 40% перинатальных центров введены в эксплуатацию позже установленного срока

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Генеральный подрядчик строительства перинатальных центров "Ростех" нарушил сроки по введению их в эксплуатацию. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты.

"Корпорация нарушила указанный срок в части ввода в эксплуатацию 6 из 15 перинатальных центров (40%). Так, перинатальные центры в Архангельской, Ленинградской, Псковской, Смоленской областях, республиках Бурятия, Карелия введены в эксплуатацию только в 2018 году", - говорится в отчете.

Среди причин нарушения сроков в отчете указывается смена подрядных организаций в 8 из 15 перинатальных центров, при этом в 3 перинатальных центрах - дважды, что повлекло перерывы в работах. Также отсутствовал единый проект строительства, из-за чего происходило индивидуальное проектирование каждого перинатального центра.

Другой причиной указывается выдача авансов "РТ-СоцСтрой" (дочерней компанией "Ростеха") подрядным организациям, которые предоставили банковские гарантии, взыскание задолженности по которым невозможно. Сложившаяся ситуация привела к "недостаточности средств на строительство перинатальных центров (образованию кассового разрыва) и убыточности деятельности общества ["РТ-СоцСтрой"] в целом, также явилось одной из причин срыва сроков строительства перинатальных центров", - говорится в отчете.

В рамках программы по строительству перинатальных центров 15 новых центров должны были быть введены в эксплуатацию в декабре 2017 года. Последний из 15 строящихся перинатальных центров введен в эксплуатацию 10 сентября 2018 года в Республике Карелия.