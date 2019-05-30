Евгений Миронов поздравил Алексея Леонова с юбилеем

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Первый человек в открытом космосе, дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Леонов в четверг отмечает 85-й день рождения. Поздравить его с этой датой, а также выразить через агентство ТАСС благодарность за помощь при подготовке фильма "Время первых" решил исполнитель роли космонавта, народный артист России Евгений Миронов.

"Я горжусь тем, что с нами живет такой человечище с большим сердцем, - признался Миронов. - Я хочу пожелать, чтобы Алексей Архипович нашел в себе силы и здоровье, чтобы дальше творить и помогать всем, кому он помогает. Я ему очень благодарен за поддержку в создании фильма "Время первых" и вообще за то, что эта комета хвостом задела меня и дала прикоснуться к эпохе и к таким людям, как Алексей Архипович Леонов".

По его словам, именно человеческие качества Леонова "способствовали тому, чтобы, во-первых, совершить этот подвиг - первым в истории человечества выйти в открытый космос, а во-вторых, чтобы весь мир увидел, какой человек это сделал". "Это уже не человек советской системы, несмотря на то, что он родился в страшное довоенное время, прошел арест отца и много других испытаний по жизни. Он родился настолько свободным, настолько открытым и честным по отношению к себе и к окружающему миру, что стал настоящим символом не только времени, а вообще Земли", - подчеркнул народный артист.

Миронов отметил, что легендарный космонавт для него - родственная душа. "Это по-настоящему творческий человек. Все знают, что он собирался быть художником, у него есть к этому призвание и талант, но судьба распорядилась иначе", - сказал он, напомнив, что при этом картины Леонова регулярно выставляются и в России, и за рубежом, а две из них вошли в собрание Третьяковской галереи. "Именно творческая составляющая не дает ему и окружающим его людям спокойно жить, потому что все, что он видит вокруг, он хочет изменить как творец, изменить в лучшую сторону", - заметил Миронов.

В качестве примера Миронов привел аграрный эксперимент Леонова. "Он решил доказать, что он сам вырастит урожай на ненужной голой земле, собрал с нее в итоге огромное количество зерна и гордится этим, - сказал актер. - И так во всем, во всех мелочах, которых для него не существует".

Артист добавил, что Леонов всегда помогает семьям своих близких, которые остались без кормильцев, много способствует увековечиванию памяти своих товарищей, поддерживает тесные дружеские отношения с американскими коллегами. "Благодаря этой его активной жизни существует еще престиж России в космической области - мы все-таки первооткрыватели", - заключил он.

Первый в открытом космосе

Алексей Леонов - дважды Герой Советского Союза (1965, 1975). Награжден двумя орденами Ленина (1965, 1975), орденами Красной Звезды (1961), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1975), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени (2014, 2000), Дружбы (2011).

18 марта 1965 года Леонов стал первым в истории человеком, который вышел в открытый космос, пробыв за пределами корабля 12 минут девять секунд. Всего совершил два космических полета, налетав в общей сложности семь суток 33 минуты.

Фильм "Время первых" (2017) Дмитрия Киселева с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях рассказывает о событиях 60-х годов прошлого века, когда СССР и США боролись за первенство в космической гонке. Главные герои картины - опытный военный летчик Павел Беляев и его молодой напарник Алексей Леонов - готовятся к первому выходу человека в открытый космос.