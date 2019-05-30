Леонов помог космонавту Сураеву в 2010 году получить звезду Героя России

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы космонавт Максим Сураев в день 85-летнего юбилея Алексея Леонова, который первым в мире вышел в открытый космос, не исключил, что благодаря его поддержке он все-таки получил звание Героя России. Об этом он рассказал в четверг ТАСС.

В 2010 году Минобороны ответило отказом на представление к награждению звездой Героя России космонавта Максима Сураева, который сейчас является депутатом Госдумы. Тогда Леонов в СМИ выступил в поддержку космонавта. Позже Сураев все-таки был удостоен звания.

"Когда уважаемые, авторитетные люди, которые сами через это прошли, пользуются уважением во всем мире и в нашей стране, тебя поддерживают, это очень важно. Для меня это был один из определяющих факторов. Я не исключаю того, что именно поддержка Алексея Архиповича явилась тем фактором, что в итоге все встало на свои места", - сказал Сураев.

По словам депутата, он неоднократно лично общался с Леоновым, который провожал его и в первый, и во второй полет. Космонавты пересекались и в отряде космонавтов, и в общественной деятельности. "Всегда очень позитивный человек, всегда открыт, он всегда хороший и готов общаться. Он всегда поддерживает, дает какие-то советы", - сказал Сураев.

Депутат подчеркнул, что космонавты всегда учатся у Леонова "и профессионализму, и жизненному оптимизму, и умению общаться".