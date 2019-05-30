Мособлдума запретила делать шумный ремонт ночью и поздним вечером в новостройках

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы распространили действие запрета на шумные ремонтные работы в ночное время в новостройках. Ранее в требованиях соблюдения тишины было сделано исключение для многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию не более чем шесть месяцев назад, передает корреспондент ТАСС.

"Мы упустили в льготном периоде, который был в изначальном законе до этой редакции (закон Московской области "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области" - прим. ТАСС), ночной период. Мы это дело поправили и немного ужесточили требования в льготный шестимесячный период для новостроек", - сказал журналистам председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Мособлдумы Игорь Коханый.

Согласно материалам к законопроекту, предлагается запретить шумные работы в новостройках в рабочие дни с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 и в выходные дни - с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00. По истечении шести месяцев со дня постановки дома на кадастровый учет не допускается проведение ремонтных работ в период с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00 в рабочие дни, а также с 19:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в субботу.

"Решение принято, закон принят в целом (в третьем чтении - прим. ТАСС)", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.