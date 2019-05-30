Оставленных в подмосковном хостеле младенцев передадут в замещающую семью

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Детей, оставленных матерью в подмосковном хостеле, после выписки из больницы передадут в замещающую семью на время выяснения обстоятельств инцидента, сообщается в четверг в аккаунте уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой в Instagram.

"Мы постараемся, чтобы малыши пробыли в больнице как можно меньше [времени]. После соблюдения необходимых процедур они будут переданы в ресурсную семью и пробудут там до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Врачи отмечают небольшой недобор веса у детей. "Также будет проведена экспертиза, которая установит, являются ли они друг другу братом и сестрой", - уточняется в сообщении.

28 мая неизвестная женщина с двумя годовалыми детьми - мальчиком и девочкой - обратилась в один из хостелов в Котельниках для предоставления им спального места. После этого под предлогом "забрать паспорт из машины" она вышла из здания и не вернулась. Сотрудники хостела обратились в правоохранительные органы. Дети направлены в медучреждение. Местонахождение женщины и ее родственников устанавливается.