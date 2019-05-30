Именем бывшего директора ФСБ Ковалева назовут улицу в Орле

ОРЕЛ, 30 мая. /ТАСС/. Улица в орловском микрорайоне "Зареченский" будет носить имя бывшего директора ФСБ, депутата Госдумы и почетного жителя Орловской области Николая Ковалева. Такое решение было принято на сессии городского совета народных депутатов, сообщила ТАСС представитель горсовета Людмила Притулло.

"Большинством голосов принято решение о присвоении имени Николая Ковалева одной из улиц в микрорайоне Зареченский. Улица им. Генерала армии Ковалева будет проходить от Мостовой до Емлютина параллельно Карачевскому шоссе", - сказала она.

Ранее с предложением дать имя Ковалева орловской улице выступил совет ветеранов ФСБ. Вопрос рассматривался на комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства, горсовету было рекомендовано принять положительное решение.

Ковалев умер 6 апреля в Москве на 70-м году жизни. В 1980-е годы он дважды принимал участие в боевых действиях в составе ограниченного контингента Вооруженных сил СССР в Афганистане, где руководил зональной группой стратегической разведки по линии Первого Главного управления КГБ СССР в провинции Парван. В 1996-98 годах он возглавлял ФСБ РФ. Ковалев также был депутатом Госдумы пяти созывов, в разные годы занимал должности председателя комиссии по борьбе с коррупцией, комитета по делам ветеранов, комиссии по контролю за соответствием достоверности сведений о доходах депутатов, в последнее время работал в комитете по безопасности и противодействию коррупции.