{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Перепутанным в роддоме жительницам Пермского края выплатят по 1 млн рублей

Суд взыскал с ответчиков 3,45 млн рублей

ПЕРМЬ, 30 мая. /ТАСС/. Судья Ленинского районного суда города Перми вынес приговор по иску двух семей, чьих детей перепутали в роддоме Сивинской центральной районной больницы Пермского края в 1989 году. Истцы просили отсудить компенсацию морального вреда у медучреждения, регионального министерства здравоохранения и краевого управления федерального казначейства на общую сумму 30 млн рублей, суд решил взыскать с ответчиков 3,45 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

"Суд удовлетворил иск частично. Всего было шесть истцов, трем выплатят компенсацию по 1 млн рублей, еще трем - по 150 тыс. рублей. Изначально они требовали выплатить по 5 млн каждому", - сказала собеседница агентства.

В марте телеканал "Россия-24" рассказал о двух девушках, Екатерине Найденко и Светлане Якименко, которые родились в Сиве 11 декабря 1989 года. О том, что их перепутали в роддоме, они узнали случайно спустя 30 лет, хотя жили на соседних улицах и учились в одном классе. С возрастом родственники все чаще стали обращать внимание на разницу во внешности между собой и девочками. Мать одной из них обратилась в ток-шоу на федеральный канал с просьбой провести анализ ДНК. Результат теста развеял все сомнения и подтвердил ошибку.

Теги
РоссияПермский край
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Легойда: Константинопольский патриарх не способен разрешить церковный кризис на Украине
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата добавил, что архиепископ Кипрский прилагает определенные усилия для разрешения ситуации на Украине
Читать полностью