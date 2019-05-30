Единую карту петербуржца начали принимать в поликлиниках города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга получили возможность использовать единую карту петербуржца, которая может заменять паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС) для визита в поликлинику. Об этом сообщил в четверг председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

"Прием по единой карте петербуржца в регистратурах поликлиник осуществляется … на сегодняшний день мы планируем завершить работу по оснащению и возможностью приема единой карты петербуржца в 86 поликлиниках города. Те поликлиники, которые в настоящее время по технической части не готовы, карты все равно принимают в регистратурах, и в ближайшее время будет уже обеспечено полное техническое считывание карты", - рассказал Москаленко во время презентации возможностей карты в стоматологической поликлинике № 9.

Как пояснил главврач поликлиники Александр Рубежов, единая карта содержит все необходимые идентификационные данные и при обращении в поликлинику заменит горожанам паспорт и полис ОМС.

Кроме того, в рамках программы развития электронного здравоохранения порядка 28 тыс. петербургcких врачей обеспечат электронными подписями. "Все сотрудники нашего учреждения получили эту карту и теперь имеют возможность подписывать электронно-цифровой подписью протоколы лечения пациентов. Это крайне важно, потому что, когда пациент смотрит на портале госуслуг свою медицинскую документацию, он теперь сможет увидеть, кто лечил пациента и увидеть электронную подпись врача. Все эти данные будут передавать в единую информационную систему здравоохранения", - отметил Рубежов.

По словам Москаленко, с момента запуска проекта (6 мая), единую карту петербуржца получили уже 6,5 тыс. человек, еще более 32 тыс. подали заявления.

Карта

Обладатели многофункциональной именной карты будут иметь доступ к государственным и коммерческим услугам и сервисам, получать на нее заработную плату и все виды бюджетных выплат. Она может использоваться как платежная карта, также на нее можно записать любой городской проездной билет. Карта выпускается на базе национальной платежной системы "Мир". Для оформления карты надо лично обратиться в отделение одного из банков - партнеров проекта с паспортом, страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). Карта оформляется в течение двух недель.

В единой карте петербуржца содержится персональная информация о владельце, на обратной стороне размещается фотография держателя. В случае, если житель потеряет карту, злоумышленники не смогут ею воспользоваться, потому что она надежно защищена и персонифицирована. Получить карту петербуржца смогут не только жители Санкт-Петербурга, но и представители других регионов - туристы, студенты, которые приезжают в Петербург на обучение из других городов, а также жители Ленинградской области, работающие в мегаполисе.