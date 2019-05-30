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Дожди и сильный ветер ожидаются в Центральной России 31 мая

В частности, в Орловской и Ивановской областях порывы ветра могут достигать 20 м/с

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в последний майский день - дожди и порывистый ветер ожидается в Рязанской, Брянской, Владимирской, Костромской, Липецкой, Ивановской, Орловской, Тульской, Тверской и Курской областях. Об этом в четверг сообщается на сайтах региональных главных управлений МЧС и центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеопредупреждение о граде, дожде и грозах в Орловской области распространил в четверг региональный главк МЧС. Температура воздуха после почти 30-градусной жары опустится до 23 градусов тепла днем и плюс 15 градусов ночью, ветер порывистый до 20 м/с. Такой же сильный ветер, по данным синоптиков, ожидается и в Ивановской области. "С вечера четверга до утра пятницы по области ожидаются дождь, гроза, местами град, ночью до плюс 9, днем около 25 тепла", - говорится в сообщении.

Об ухудшении погоды в связи с усилением ветра до 18 м/с, дождями и грозами спасатели предупреждают жителей Тульской, Тверской и Курской областей. В Тульской и Тверской областях синоптики обещают до 26 градусов тепла днем и около 17 градусов со знаком "плюс" ночью. По прогнозам регионального гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Курской области до вечера пятницы, при этом температура воздуха составит 32 градуса. Также столбик термометра поднимется в Белгородской области, где возможны небольшие осадки при переменной облачности, скорость ветра 8 м/с, уточнили метеорологи.

В Липецкой области до плюс 35 градусов, днем местами пройдут небольшие, а в отдельных районах умеренные кратковременные дожди и даже грозы, ветер также южный 7-12 м/с, при грозах с порывами до 17 м/с. В Воронежской области днем столбик термометра также поднимется до отметки в 35 градусов, ночью плюс 18 градусов, осадков синоптики не обещают, ветер южный 6-11 м/с. В Калужской, Смоленской и Брянской областях днем до 24 градусов, ночью до 15 градусов тепла, кратковременные дожди, грозы, ветер умеренный до 11 м/с.

О порывах ветра до 20 м/с предупреждает и ГУ МЧС по Владимирской области. В регионе облачно с прояснениями, дождь, гроза, в отдельных районах град. В Рязанской области, по данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди, усиление ветра порывами 13-18 м/с, возможен град. Главное управление МЧС по Костромской области сообщает о грозе и усилении ветра до 18 м/с. Температура воздуха после 29 градусов тепла опустится до плюс 22.

В Тамбовской области в пятницу осадков не ожидается, ветер южный до 10 м/с, температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем 27-32 градусов. "31 мая на территории Тамбовской области местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - сообщает региональный гидрометцентр. В Ярославской области синоптики обещают облачную погоду, кратковременный дождь, ветер до 10 м/с, температура воздуха ночью около плюс 12 градусов, днем до плюс 22.

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РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьТамбовская областьЯрославская область
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