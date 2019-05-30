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Павел Лунгин вернулся домой после планового медобследования

Режиссер отметил, что обследование завершено успешно
Павел Лунгин Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Павел Лунгин
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Режиссер Павел Лунгин, о госпитализации которого сообщалось ранее, успешно прошел плановое обследование и сейчас находится дома. Факт своей госпитализации режиссер в четверг подтвердил ТАСС.

"[Самочувствие] - хорошо, я уже дома два дня. Плановое обследование завершено успешно", - сказал он.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал информацию о том, что Лунгин попал в реанимацию из-за проблем с сердцем и "находится в тяжелом состоянии".

Лунгин - режиссер, сценарист и продюсер, народный артист России. С 2004 года - художественный руководитель и продюсер собственной студии, занимающейся производством полнометражных художественных, телевизионных и документальных фильмов. Его наиболее известные работы - "Такси-блюз" (1990 год), "Остров" (2006 год), "Царь" (2009 год), "Братство" (2019).

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