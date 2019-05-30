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CNN: в США за 12 месяцев выпало рекордное за 124 года наблюдений количество осадков

Как сообщает телекомпания со ссылкой на метеослужбу, на территории страны выпало 9194,8 мм осадков

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Осадки на территории США в период с 1 мая 2018 года до 30 апреля 2019 года были самыми обильными за последние 124 года. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на экспертов Национальной метеослужбы США.

По их оценкам, на протяжении 12 месяцев в среднем на территории страны выпало 9194,8 мм осадков, что на 154,2 мм больше нормы и на 12,7 мм больше считавшихся до сих пор рекордными показателей 2015 и 2016 годов.

По мнению экспертов, причины крайне обильных осадков - обрушившиеся в конце прошлого года на юго-восток США ураганы "Флоренс" и "Майкл", изменения в атмосферных потоках и влияние "Эль-Ниньо" (температурной аномалии в экваториальной части Тихого океана), а также сильные снегопады и обильный паводок на Среднем Западе США.

"Обильные осадки на большей части США стали гораздо более частым явлением после 1901 года, - привела телекомпания мнение экспертов - участников программы изучения глобальных изменений климата. - Согласно прогнозам, частота и интенсивность осадков будут возрастать на протяжении всего XXI века".

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