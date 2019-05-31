Аксенов поддержал идею восстановления железнодорожного сообщения между Украиной и Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Граждане Украины в случае возобновления железнодорожного сообщения с Крымом будут активно ездить на полуостров на поездах, как до его воссоединения с Россией в 2014 году, считает глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, инфраструктура для запуска сообщения готова, но нужна политическая воля, прежде всего со стороны Украины.

На сайте главы украинского государства 28 мая появилась петиция в адрес нового президента Владимира Зеленского с просьбой вернуть железнодорожное сообщение в Крым, которое было прервано в 2014 году. На Украину из Крыма ведут две ветки - из Джанкоя и Армянска, в настоящее время не эксплуатируются только небольшие участки путей, которые ведут из этих городов непосредственно к границе.

"С Украиной если будет [железнодорожное сообщение], я уверен, что граждане Украины, как и раньше, будут активно пользоваться, сомнений никаких нет", - сказал Аксенов ТАСС.

Он обратил внимание, что возобновление железнодорожного сообщения зависит от политической воли руководства двух стран, однако, по его мнению, у властей Украины такого желания нет. В Крыму, по его словам, технически все готово для запуска. "Здесь никаких проблем нет, мы же не разбирали пути", - отметил глава республики.

Восстановить связь

В свою очередь спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов рассказал ТАСС, что, по его информации, рельсы на подъезде к полуострову с украинской стороны разобраны. "Это давно произошло, еще в 2014 году, - рассказал он. - Если это все восстановится, мы только будем "за".

Он добавил, что из-за отсутствия путей у жителей Украины и Крыма "много нарушенных коммуникаций". "Сегодня люди, чтобы сюда [в Крым] добраться, проходят все тяжкие, поэтому восстановление нормальных отношений - это нормальное желание крымчан", - сказал Константинов.

При это Крымская железная дорога (КЖД) не располагают информацией, в каком состоянии находится железнодорожная инфраструктура со стороны Украины. "Даже если и разобраны [железнодорожные пути], то восстановить их много времени не займет", - пояснил ТАСС представитель КЖД, отметив, что "со стороны Крыма никаких препятствий нет для возобновления сообщения".

Константинов добавил, что граждане Украины активно едут в Крым - как на отдых, так и в деловые поездки. Ранее сообщалось, что на границе наблюдаются очереди желающих попасть в Крым. "В прошлом году их было больше 1 млн туристов. У них очень много собственности в Крыму. Украина идет, едет к нам", - пояснил он.

По его словам, в прошлом году турпоток в Крым в целом увеличился почти до 7 млн человек, в том числе за счет открытия автомобильного движения по Крымскому мосту. Спикер Госсовета напомнил, что в советские годы турпоток в Крым составлял до 10 млн человек, в основном за счет железной дороги. "Мы ожидаем железную дорогу [по Крымскому мосту] открыть в ближайшее время, анонсировано, что в этом году она будет открыта: пассажирское сообщение, грузоперевозки - то есть в полном объеме железнодорожный транспорт вернется в Республику Крым", - отметил Константинов.

О железной дороге в Крыму

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста. Сообщалось, что после запуска поезда будут ходить в Крым из более чем десятка российских городов.