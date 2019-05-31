От Петра I до Хворостовского. Какие имена присвоили российским аэропортам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны. ТАСС приводит полный список имен, которые получили российские аэропорты.
- Международный аэропорт Анадыря (Угольный) - Р. С. Рытхэу
- Международный аэропорт Анапы (Витязево) - В. К. Коккинаки
- Международный аэропорт Архангельска (Талаги) - Ф. А. Абрамов
- Международный аэропорт Астрахани (Нариманово) - Б. М. Кустодиев
- Международный аэропорт Белгорода - В. Г. Шухов
- Международный аэропорт Благовещенска (Игнатьево) - Н. Н. Муравьев - Амурский
- Международный аэропорт Владивостока (Кневичи) - В. К. Арсеньев
- Международный аэропорт Воронежа (Чертовицкое) - Петр I
- Международный аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) - А. Н. Демидов
- Международный аэропорт Казани - Г. М. Тукай
- Международный аэропорт Калининграда (Храброво) - императрица Елизавета Петровна
- Международный аэропорт Калуги - (Грабцево) - К. Э. Циолковский
- Международный аэропорт Краснодара (Пашковский) - Екатерина II
- Международный аэропорт Красноярска - Д. А. Хворостовский
- Международный аэропорт Магадана (Сокол) - В. C. Высоцкий
- Международный аэропорт Минеральных Вод - М. Ю. Лермонтов
- Международный аэропорт Москвы (Внуково) - А. Н. Туполев
- Международный аэропорт Москвы (Домодедово) - М. В. Ломоносов
- Международный аэропорт Москвы (Шереметьево) - А. С. Пушкин
- Международный аэропорт Мурманска - Николай II
- Международный аэропорт Нижневартовска - В. И. Муравленко
- Международный аэропорт Нижнекамска (Бегишево) - Н. В. Лемаев
- Международный аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) - В. П. Чкалов
- Международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) - А. И. Покрышкин
- Международный аэропорт Нового Уренгоя - И. М. Губкин
- Международный аэропорт Норильска - Н. Н. Урванцев
- Международный аэропорт Омска (Центральный) - Д. М. Карбышев
- Международный аэропорт Пензы - В. Г. Белинский
- Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) - Витус Беринг
- Международный аэропорт Пскова (Кресты) - княгиня Ольга
- Международный аэропорт Самары (Курумоч) - С. П. Королев
- Международный аэропорт Симферополя - И. К. Айвазовский
- Международный аэропорт Сочи (Адлер) - В. И. Севастьянов
- Международный аэропорт Ставрополя (Шпаковское) - А. В. Суворов
- Международный аэропорт Сургута - Ф. К. Салманов
- Международный аэропорт Сыктывкара - П. А. Истомин
- Международный аэропорт Томска (Богашево) - Н. И. Камов
- Международный аэропорт Тюмени (Рощино) - Д. И. Менделеев
- Международный аэропорт Уфы - Мустай Карим
- Международный аэропорт Хабаровска (Новый) - Г. И. Невельской
- Международный аэропорт Чебоксар - А. Г. Николаев
- Международный аэропорт Челябинска (Баландино) - И. В. Курчатов
- Международный аэропорт Южно-Сахалинска (Хомутово) - А. П. Чехов
- Международный аэропорт Якутска - Платон Ойунский