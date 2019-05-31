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Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян

От Петра I до Хворостовского. Какие имена присвоили российским аэропортам

ТАСС приводит полный список имен выдающихся россиян, которые были выбраны в результате конкурса "Великие имена России"
Международный аэропорт Красноярска - Д. А. Хворостовский Артем Ленц/ТАСС
Описание
Международный аэропорт Красноярска - Д. А. Хворостовский
© Артем Ленц/ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны. ТАСС приводит полный список имен, которые получили российские аэропорты.

  • Международный аэропорт Анадыря (Угольный) - Р. С. Рытхэу
  • Международный аэропорт Анапы (Витязево) - В. К. Коккинаки
  • Международный аэропорт Архангельска (Талаги) - Ф. А. Абрамов
  • Международный аэропорт Астрахани (Нариманово) - Б. М. Кустодиев
  • Международный аэропорт Белгорода - В. Г. Шухов
  • Международный аэропорт Благовещенска (Игнатьево) - Н. Н. Муравьев - Амурский
  • Международный аэропорт Владивостока (Кневичи) - В. К. Арсеньев
  • Международный аэропорт Воронежа (Чертовицкое) - Петр I
  • Международный аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) - А. Н. Демидов
  • Международный аэропорт Казани - Г. М. Тукай
  • Международный аэропорт Калининграда (Храброво) - императрица Елизавета Петровна
  • Международный аэропорт Калуги - (Грабцево) - К. Э. Циолковский
  • Международный аэропорт Краснодара (Пашковский) - Екатерина II
  • Международный аэропорт Красноярска - Д. А. Хворостовский
  • Международный аэропорт Магадана (Сокол) - В. C. Высоцкий
  • Международный аэропорт Минеральных Вод - М. Ю. Лермонтов
  • Международный аэропорт Москвы (Внуково) - А. Н. Туполев
  • Международный аэропорт Москвы (Домодедово) - М. В. Ломоносов
  • Международный аэропорт Москвы (Шереметьево) - А. С. Пушкин
  • Международный аэропорт Мурманска - Николай II
  • Международный аэропорт Нижневартовска - В. И. Муравленко
  • Международный аэропорт Нижнекамска (Бегишево) - Н. В. Лемаев
  • Международный аэропорт Нижнего Новгорода (Стригино) - В. П. Чкалов
  • Международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) - А. И. Покрышкин
  • Международный аэропорт Нового Уренгоя - И. М. Губкин
  • Международный аэропорт Норильска - Н. Н. Урванцев
  • Международный аэропорт Омска (Центральный) - Д. М. Карбышев
  • Международный аэропорт Пензы - В. Г. Белинский
  • Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) - Витус Беринг
  • Международный аэропорт Пскова (Кресты) - княгиня Ольга
  • Международный аэропорт Самары (Курумоч) - С. П. Королев
  • Международный аэропорт Симферополя - И. К. Айвазовский
  • Международный аэропорт Сочи (Адлер) - В. И. Севастьянов
  • Международный аэропорт Ставрополя (Шпаковское) - А. В. Суворов
  • Международный аэропорт Сургута - Ф. К. Салманов
  • Международный аэропорт Сыктывкара - П. А. Истомин
  • Международный аэропорт Томска (Богашево) - Н. И. Камов
  • Международный аэропорт Тюмени (Рощино) - Д. И. Менделеев
  • Международный аэропорт Уфы - Мустай Карим
  • Международный аэропорт Хабаровска (Новый) - Г. И. Невельской
  • Международный аэропорт Чебоксар - А. Г. Николаев
  • Международный аэропорт Челябинска (Баландино) - И. В. Курчатов
  • Международный аэропорт Южно-Сахалинска (Хомутово) - А. П. Чехов
  • Международный аэропорт Якутска - Платон Ойунский
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Присвоение аэропортам имен выдающихся россиян
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