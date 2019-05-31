ВЦИОМ не исключает возможности вознаграждений за свои опросы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Респонденты могут начать получать материальное вознаграждение за участие в опросах ВЦИОМ в случае, если не останется других способов мотивировать население делиться своим мнением, сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире радиостанции "Вести ФМ".

"Не исключаю, что, когда мы всех опросим, и не по одному разу, <...> когда этот эффект новизны, эффект желания поделиться своим мнением сойдет на нет, наверное, придется нам и какие-то материальные стимулы включать", - сказал он.

Федоров подчеркнул, что подобный подход уже практикуется некоторыми частными компаниями.

Основным методом ВЦИОМ на сегодняшний день являются телефонные интервью на безвозмездной основе, метод вознаграждений уже тестировался, но имел свои недостатки, поскольку в таком случае ответы становились менее честными.

"Если человек получает деньги за участие в опросе, у него возникает ответное чувство благодарности, и он не хочет сказать что-то, что нас расстроит, пойдет вопреки ожиданиям", - пояснил он.