Кузнецова попросила Путина способствовать реформе системы детских домов-интернатов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила президента РФ Владимира Путина дать кабмину поручение начать реформу системы детских домов-интернатов.

"Мы просим вас дать поручение правительству Российской Федерации и решить этот вопрос с реформированием детских домов-интернатов. Их у нас 109, там находятся 13 тыс. детей", - сказала Кузнецова на встрече с Путиным в пятницу. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Кузнецова отметила, что аппарат детского омбудсмена проводит сейчас проверку детских домов-интернатов, где находятся дети-инвалиды и дети-сироты. "Это самая незащищенная категория детей, и для меня лично это лакмусовая бумажка вообще отношения региона к теме детства. Если не защищены даже они, то о чем мы тогда можем говорить", - подчеркнула омбудсмен.

"Мы выявили целую массу нарушений в этой сфере", - заявила Кузнецова.

Она передала Путину некоторые материалы о детях из домов-интернатов, которым в регионах не была вовремя оказана необходимая помощь. Многих подопечных детских домов-интернатов с серьезными заболеваниями можно вылечить, "но, к сожалению, не оказанная вовремя медицинская помощь, отсутствие специалистов, которые могли бы реализовать их право на образование, на иные виды поддержки, не оставляют детям шансов", пояснила Кузнецова.

"Мы выявили, безусловно, грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы, к сожалению, не решены, начиная с тяжелой обстановки и состояния материально-технической базы и заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку. Многих из них можно вылечить, а многие из них могут найти семью в этом случае", - заключила омбудсмен.

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