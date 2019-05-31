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"ВКонтакте" впервые запустит благотворительные стикеры

Прибыль от продажи стикеров будет перечислена в фонд AdVita, который помогает страдающим онкологическими заболеваниями

"ВКонтакте" соберет деньги на благотворительность с помощью стикеров. Как сообщили в пресс-службе соцсети, прибыль от их продажи будет перечислена в фонд AdVita ("Ради жизни"), который помогает страдающим онкологическими заболеваниями.

"Мы … вместе с фондом AdVita решили запустить акцию, которая даст возможность пользователям VK внести свой вклад в работу благотворительной организации с помощью нетривиального инструмента - стикеров", - отметила руководитель направления "Благотворительность" соцсети Екатерина Кочнева.

Запуск акции состоится 1 июня - в Международный день защиты детей. Героями стикерпака стали персонажи мультсериала "Летающие звери" свинка Софи и слон Прабу. Приобрести стикеры можно в течение всего лета за 63 рубля.

Ранее "ВКонтакте" совместно с агентством Instinct запустила набор анимированных стикеров, с помощью которых пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка. Набор из 28 стикеров установили почти 2 млн пользователей соцсети.  

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