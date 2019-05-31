Торжественный прием по случаю Дня России пройдет 12 июня в Кремле

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Администрация президента РФ организует 12 июня в Кремле торжественный прием в связи с празднованием Дня России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В связи с празднованием Дня России провести 12 июня 2019 года в Московском Кремле торжественный прием, пригласив на него до 1500 человек", - говорится в документе. При этом администрации президента, ФСО России и Управлению делами президента поручено обеспечить организацию этого мероприятия.

Согласно распоряжению, на торжественный прием будут приглашены члены правительства, представители Совета Федерации и Государственной думы, федеральных органов исполнительной и судебной власти. Также в мероприятии примут участие представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, главы дипломатических представительств, аккредитованных в Российской Федерации.

12 июня в стране отмечается государственный праздник - День России. В этот день традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия.

Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение госпремий 12 июня стало традицией.