Камеры для мониторинга популяции кречетов установлены на железнодорожных мостах на Ямале

ТАСС, 31 мая. Ученые на Ямале установили фото- и видеокамеры для мониторинга популяции кречетов на мостах железнодорожной линии Обская - Бованенково. На данном участке была обнаружена 21 взрослая птица, сообщается на сайте губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

"В Лабытнанги вернулась научная экспедиция, которая обследовала железнодорожную линию Обская - Бованенково. Ученые проводили мониторинг уникальной популяции кречетов. Исследователи обнаружили три жилых гнезда, а всего на разных мостах встречена 21 взрослая птица. На всех жилых гнездах установили фотокамеры, каждое из гнезд снабдили автоматической видеокамерой", - говорится в сообщении.

Кречет - самый крупный в мире вид соколов, он включен в Красные книги Международного союза охраны природы, России и Ямала.

"В последней этот вид включен в первую категорию как находящийся под угрозой исчезновения. Уникальность кречетов в том, что это одна из немногих птиц, которые не улетают из Арктики на зиму. Откладывать яйца они начинают в апреле, когда на Севере еще стоят морозы", - отмечается в сообщении.

Железная дорога Обская - Бованенково - Карская - самая северная из действующих железных дорог в мире. Ее проложили мостами, чтобы не нарушать кочевой образ жизни коренных народов, в частности оленеводов. Гнездование кречетов впервые было зарегистрировано на мостовых переходах в 2014 году. Регулярные экспедиции по мониторингу их популяции на железнодорожных мостах проходят с 2016 года.