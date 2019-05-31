При гордуме Екатеринбурга сформировали рабочую группу по опросу о месте возведения храма

Гордума Екатеринбурга создает рабочую группу по организации опроса для того, чтобы определить форму голосования - опрос или референдум, численность участников, при которой голосование будет признано состоявшимся, и другие детали.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Рабочая группа по организации опроса, на котором планируется определить место строительства собора Святой Екатерины, создана при городской думе Екатеринбурга. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе гордумы.

"Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин подписал постановление "О составе рабочей группы по вопросу подготовки организации опроса граждан в муниципальном образовании "город Екатеринбург", - говорится в сообщении.

В состав рабочей группы, согласно постановлению, вошли 25 человек. В окончательный список внесены председатель гордумы Игорь Володин, мэр города Александр Высокинский, председатель горизбиркома Илья Захаров, заместитель председателя городской Общественной палаты Олег Скворцов, председатель Свердловского отделения Союза архитекторов РФ Михаил Вяткин, восемь депутатов гордумы и два представителя Екатеринбургской епархии - секретарь епархиального совета Вениамин Райников и руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом Максим Миняйло.

Ранее сообщалось, что от сообщества "Парки и скверы" заявлено десять человек. В пресс-службе гордумы пояснили, что все они включены в рабочую группу, но право голоса будет только у пяти из них.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу места для строительства церкви. В июне депутаты гордумы должны решить, проводить опрос или референдум.