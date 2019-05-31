Машков связал перфоманс школьников во Владивостоке с нехваткой театральных кружков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Перфоманс с откровенными нарядами во Владивостоке был попыткой школьников выразить себя на фоне отсутствия художественных кружков в общеобразовательных школах. Об этом заявил в пятницу на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков.

"Вы, наверное, знаете эту историю во Владивостоке, когда дети на выпускной устроили перфоманс, кто-то оделся вызывающе, кто-то разделся. Они хотели как-то заявить о себе творчески, за что директора школы чуть не выгнали. Ну, почудили дети, дайте им возможность как-то себя проявить", - сказал Машков.

Артист напомнил, что в школах СССР существовала практика художественных кружков. "Театр - это соединение всех видов и жанров искусств. В общеобразовательные школы должны вернуться театральные кружки, которыми должны руководить и учителя словесности, и учителя мировой художественной культуры, истории при помощи артистов и студентов театральных училищ. Они могут тут же проверять свои знания, делиться упражнениями на внимание, воображение", - добавил он.

"Никто не спорит, что личность формируется, прежде всего, творчески, в зависимости от ее эмоционального интеллекта, от которого зависит 80% успеха человека", - подчеркнул артист.

Ранее в социальных сетях были распространены фотографии, сделанные на крыльце школы №74 Владивостока, на которой несколько учеников позируют в вызывающих нарядах. Девочка на фото одета в полицейскую форму, молодые люди - в шортах на подтяжках и масках зайцев. Фото вызвали большой резонанс среди пользователей сети, о проведении проверки заявили в Департаменте образования Приморского края и УМВД по Владивостоку.