Технопарк "Шиес" открыл информационный центр в Архангельской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Компания ООО "Технопарк", которая является инвестором строительства экотехнопарка "Шиес", в пятницу открыла информационный центр в селе Яренск Архангельской области. Как сообщается на официальном сайте проекта, в центре все желающие могут ознакомиться с ходом реализации проекта строительства экотехнопарка и узнать о применяемых там технологиях.

"Информационный центр, открываемый для населения, является важным элементом политики открытости, реализуемой ООО "Технопарк", - говорится в сообщении со ссылкой на слова генерального директора компании Евгения Пеняева.

Через 10 дней запланировано открытие постоянного информационного центра ООО "Технопарк", расположенного непосредственно на станции Шиес. В нем будет представлена более подробная информация по проекту и этапам его строительства.

Ранее власти Архангельской области сообщили о планах по строительству экотехнопарка "Шиес" на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. В Архангельской области неоднократно проходили митинги против строительства полигона.