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Строительство крупнейшего в Москве храмового комплекса начнется в июле

Кроме того, на территории комплекса предполагается создание музея святого князя Димитрия Донского с панорамой Куликовской битвы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Строительство крупнейшего храмового комплекса в честь святого князя Димитрия Донского начнется в столице в июле. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в приходе храма.

"В планах на июль намечено начало подготовительных работ <…> По закладке [первого] камня - зависит от ряда обстоятельств, так что пока даты не можем озвучивать. Но в любом случае это будет уже после окончания подготовительных работ", - сообщила ТАСС помощник настоятеля храма Мария Михайленко.

В настоящее время в Северном Бутово, на территории, где начнется строительство, есть временный храм. При нем действует культурно-просветительский центр "Восход", включающий в себя воскресную школу, школу искусств, дошкольный лицей, православную гимназию, спортивную школу и театрально-концертный зал.

Председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин считает, что храмовый комплекс будет востребован у верующих. "Храм строится в очень востребованном месте, где находится огромный спальный район, и очень перенапряженном даже в плане доступа прихожан в храм, даже в будние дни: тот храм, что сейчас там существует, конечно, никак не справляется с этой нагрузкой", - сказал он ТАСС.

Основным предназначением комплекса станет, по его словам, работа с молодежью. "Будет очень широкий спектр занятий с молодежью <…> Большой собор строится на окраине, в одном из самых густонаселенных районов, где его строительство просто необходимо. Оно востребовано, его ждут люди, его ждет молодежь, и все готово для того, чтобы всем миром начать этот храм строить", - отметил Калинин.

Начало строительства неоднократно переносилось. Ранее депутат Госдумы Владимир Ресин, куратор программы строительства храмов шаговой доступности в Москве сообщал, что строительство планируется начать в апреле. Позднее его пресс-служба сообщала, что строители выйдут на площадку в мае.

Планы храмового комплекса

Настоятель храма протоиерей Андрей Алексеев в 2016 году был назначен духовником Олимпийской сборной России. Члены сборных команд по различным видам спорта регулярно посещают храм Димитрия Донского, участвуют в молебнах, проводят показательные занятия и мастер-классы для детей, учащихся в спортивной школе. Комплекс на базе храма станет пилотным проектом РПЦ по созданию на базе храма социально-культурного пространства, предлагающего возможности для культурно-исторического образования, духовного просвещения, семейного досуга и спорта. Проект предполагает также создание на территории комплекса музея святого князя Димитрия Донского с панорамой Куликовской битвы.

Первого июня 2019 года в день памяти святого благоверного князя Димитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля пройдет молебен святому князю Димитрию о начале строительства храма.

Программа строительства новых православных храмов в спальных районах Москвы была начата в 2011 году. За это время, по данным Московской патриархии, было порядка 50 каменных храмов, еще более 20 храмов находятся в процессе стройки, на некоторых площадках действуют временные деревянные храмы. Участки для храмов подбираются исходя из обращений верующих, строительство ведется исключительно на пожертвования.

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