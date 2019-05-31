Посольство РФ в Китае провело госприем с фотовыставкой ТАСС в честь 70-летия дипотношений

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Посольство РФ по случаю Дня России провело в пятницу в Пекинском выставочном комплексе государственный прием, приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между странами. В его рамках состоялась тематическая фотовыставка агентства ТАСС.

"Советский Союз первым признал молодую Китайскую Народную Республику на следующий день после создания нового Китая 1 октября 1949 года. Так была заложена историческая база для нашего сотрудничества во всех областях, устремленного в новую эпоху и имеющего стратегический характер", - отметил в своей приветственной речи посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

"Здесь, на территории Пекинской выставки, нельзя не отметить важность гуманитарного измерения российско-китайского всеобъемлющего партнерства, разнопланового дружеского общения граждан обеих стран. Убежден, что у наших отношений светлое будущее. Благодарю всех китайских друзей за всестороннюю помощь и поддержку", - сказал дипломат.

На фотовыставке представлено несколько десятков тематических фотографий. В частности, на них запечатлены встречи и официальные визиты руководства двух стран, среди которых президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, а также Мао Цзэдун, Михаил Горбачев, Дэн Сяопин, Борис Ельцин, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао, Дмитрий Медведев и другие.

Пекинский выставочный комплекс открыт в 1954 году. Это место для проведения государственного приема было выбрано неслучайно, так как его проектирование выполнялось совместно китайскими и советскими специалистами. В комплексе отчетливо прослеживается влияние советской архитектуры 1950-х годов, также именуемой "сталинским ампиром": главный вход с колоннадой отчетливо напоминает своды Главного павильона ВДНХ в Москве. В церемонии открытия комплекса принял участие премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай. Иероглифы на фасаде главного здания начертаны рукой Мао Цзэдуна.