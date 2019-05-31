{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство РФ в Китае провело госприем с фотовыставкой ТАСС в честь 70-летия дипотношений

На фотографиях показаны встречи и официальные визиты руководства двух стран
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Посольство РФ по случаю Дня России провело в пятницу в Пекинском выставочном комплексе государственный прием, приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между странами. В его рамках состоялась тематическая фотовыставка агентства ТАСС.

"Советский Союз первым признал молодую Китайскую Народную Республику на следующий день после создания нового Китая 1 октября 1949 года. Так была заложена историческая база для нашего сотрудничества во всех областях, устремленного в новую эпоху и имеющего стратегический характер", - отметил в своей приветственной речи посол РФ в Пекине Андрей Денисов.

"Здесь, на территории Пекинской выставки, нельзя не отметить важность гуманитарного измерения российско-китайского всеобъемлющего партнерства, разнопланового дружеского общения граждан обеих стран. Убежден, что у наших отношений светлое будущее. Благодарю всех китайских друзей за всестороннюю помощь и поддержку", - сказал дипломат.

На фотовыставке представлено несколько десятков тематических фотографий. В частности, на них запечатлены встречи и официальные визиты руководства двух стран, среди которых президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, а также Мао Цзэдун, Михаил Горбачев, Дэн Сяопин, Борис Ельцин, Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао, Дмитрий Медведев и другие.

Пекинский выставочный комплекс открыт в 1954 году. Это место для проведения государственного приема было выбрано неслучайно, так как его проектирование выполнялось совместно китайскими и советскими специалистами. В комплексе отчетливо прослеживается влияние советской архитектуры 1950-х годов, также именуемой "сталинским ампиром": главный вход с колоннадой отчетливо напоминает своды Главного павильона ВДНХ в Москве. В церемонии открытия комплекса принял участие премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай. Иероглифы на фасаде главного здания начертаны рукой Мао Цзэдуна.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияКитайСи ЦзиньпинГорбачев, Михаил СергеевичЕльцин, Борис НиколаевичЦзян ЦзэминьХу ЦзиньтаоМао Цзэдун
Парламентарии РФ и Белоруссии подготовили перечень совместных культурных проектов в СМИ
Журналисты сформулировали рекомендации к составлению перечня
Читать полностью