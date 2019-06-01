Почти 400 тыс. иностранных туристов за прошедший год посетили Хайнань без визы

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Более 381 тыс. иностранных туристов с мая 2018 по май 2019 года посетили китайский Хайнань без визы, что на 16,3% больше, чем в предыдущий аналогичный период. Как сообщила газета China Daily, это связано с введением на острове безвизового режима для граждан 59 стран, в том числе и России.

С 1 мая 2018 года власти Хайнаня увеличили с 26 до 59 число стран, жители которых могут посещать эту южную провинцию Китая без визы. По словам представителя местной администрации, эти меры направлены на развитие туристической отрасли острова и привлечение отдыхающих из-за рубежа. Предусматривается, что путешествующие самостоятельно или в составе группы могут пребывать на Хайнане до 30 дней при условии бронирования поездки через турагентство.

Наибольший интерес к южной китайской провинции проявляют туристы из России, Индонезии, Казахстана и Южной Кореи. Граждане этих стран составляют 85% от общего числа отдыхающих здесь без визы.

Еще одной мерой для повышения привлекательности острова для путешественников стало развитие международного авиасообщения с ним. В настоящее время 47 прямых рейсов связывают курорт со странами мира, гражданам которых предоставляется безвизовый режим.

Ранее власти Китая заявили о намерении превратить Хайнань к 2025 году в "международный центр туризма и потребления". По итогам прошлого года, остров посетили 76 млн китайских и иностранных туристов, из них 255,8 тыс. человек - российские граждане.