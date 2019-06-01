В церемонии развода караулов в Кремле впервые участвуют школьницы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президентский полк на один день пополнился юными новобранцами. Впервые включены в состав участников торжественной церемонии развода пеших и конных караулов, которая началась на Соборной площади Кремля, 12 девочек.

Воспитанницы "Кремлевской школы верховой езды" 8-14 лет выступают верхом на пони двух пород: уэльской и Нью-Форест. Они облачены в историческую парадную форму образца 1812 года. Как пояснил ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Александр Рясков, "в состав детской группы конного церемониала включены самые талантливые и трудолюбивые ученики".

Церемония развода караулов проходит в Кремле каждую субботу в теплое время года. В ней принимают участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. С 2007 года к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, на одну церемонию к военнослужащим присоединяются и дети, но в предыдущие годы их было не более четырех.

Военнослужащие Кавалерийского почетного эскорта выполняют такие сложные и красивые виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "мельница", "свеча" и "цепочка", а также демонстрируют приемы со штатным холодным оружием. Завершить выступление доверено юным всадницам.

Посмотреть на церемониал на Соборной площади может любой желающий, купив билет на посещение Кремля. В нынешнюю субботу этой возможностью воспользовались несколько сотен человек, которые аплодисментами встретили военнослужащих Президентского полка и их юных "коллег".