Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Ранее Толоконская опубликовала информацию о том, что укусы клещей не вредны и, более того, обеспечивают "естественную иммунизацию". Кроме того, по ее словам, клещевые инфекции можно лечить гомеопатическими средствами.

"Считаю заявление безответственным,... покажите нам достоверные медицинские данные, исследования. В данном случае речь идет не о какой-то там безделице, речь идет об очень серьезном заболевании, которое заканчивается смертями и, к сожалению, нередко, а если даже не смертями, то очень серьезными осложнениями", - сообщил ТАСС Онищенко в субботу.

Он также призвал общественность относиться со скепсисом к подобного рода заявлениям и "воспринять это как частное мнение". "Еще одна деталь неуместности этого заявления. В силу того, что зима у нас была теплая и клещ везде перезимовал, рано проснулся, и в этом году прогноз по количеству клеща, по количеству вероятных контактов человека с ним, а, следовательно, и риска заболеть, гораздо выше, чем в прошлом году, - пояснил экс-глава Роспотребнадзора. - Когда есть возможность вакцинироваться, не надо дожидаться, когда вы заболеете".