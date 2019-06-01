Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает безответственным заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о якобы пользе укусов клещей и призвал общественность не игнорировать вакцинацию.
Ранее Толоконская опубликовала информацию о том, что укусы клещей не вредны и, более того, обеспечивают "естественную иммунизацию". Кроме того, по ее словам, клещевые инфекции можно лечить гомеопатическими средствами.
"Считаю заявление безответственным,... покажите нам достоверные медицинские данные, исследования. В данном случае речь идет не о какой-то там безделице, речь идет об очень серьезном заболевании, которое заканчивается смертями и, к сожалению, нередко, а если даже не смертями, то очень серьезными осложнениями", - сообщил ТАСС Онищенко в субботу.
Он также призвал общественность относиться со скепсисом к подобного рода заявлениям и "воспринять это как частное мнение". "Еще одна деталь неуместности этого заявления. В силу того, что зима у нас была теплая и клещ везде перезимовал, рано проснулся, и в этом году прогноз по количеству клеща, по количеству вероятных контактов человека с ним, а, следовательно, и риска заболеть, гораздо выше, чем в прошлом году, - пояснил экс-глава Роспотребнадзора. - Когда есть возможность вакцинироваться, не надо дожидаться, когда вы заболеете".
Достоверную информацию о клещевом энцефалите и его последствиях можно найти на официальном сайте Роспотребнадзора, добавил Онищенко. Кроме того, всегда можно обратиться за разъяснением в лечебные учреждения, найти статьи в интернете или библиотеках. "В этом плане [поиска достоверной информации] сегодня, слава богу, у нас проблем нет. Сегодня на эту тему очень много публикаций", - заключил Онищенко.
Клещевой вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, последствием которого могут стать осложнения, приводящие к инвалидности и смерти. Клещевой боррелиоз вызывается бактериями рода Borrelia. Его первоначальные симптомы сходны с энцефалитом. При неправильном лечении, в том числе антибиотиками, заболевание может вызвать артрит, новообразования на коже, поражения печени и мозга.