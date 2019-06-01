Книга по физике экс-министра образования Ливанова представлена на фестивале в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Книга по физике, автором которой выступил бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, представлена на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе корпорации "Российский учебник".

"В рамках фестиваля прошла презентация новой книги по физике от издательства "Дрофа", входящей в корпорацию "Российский учебник", автором которой выступил физик-теоретик, экс-министр образования Дмитрий Ливанов", - сказали в пресс-службе.

В книге "Знакомьтесь: наш мир. Физика всего на свете" автор простым языком объясняет различные явления окружающего мира, такие как землетрясение, цунами, северное сияние, движение ледников и другие.

"В первую очередь, книга будет интересна учащимся и выпускникам школ, которые связывают свою жизнь с дальнейшим погружением в изучение физики и других наук, у которых множество пересечений с физикой", - отметили в пресс-службе, добавив, что книга также будет полезна тем, кто желает проверить свое понимание физики, астрономии и географии.

В свою очередь, Ливанов выразил надежду, что книга будет способствовать расширению научного интереса среди молодежи. "Я, как и многие другие наши соотечественники, вырос на научно-популярной литературе СССР. Это были замечательные книги, но сегодняшним школьникам требуются современные учебные пособия. Я постарался создать книгу, которая в простой и интересной форме позволит оценить значимость и полезность физики, почувствовать красоту и притягательность данной науки", - приводит его слова пресс-служба корпорации.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества. Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук и Российской академии образования проводят профессиональную экспертизу изданий и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.