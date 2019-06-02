Тридцатиградусная жара вернется в Москву 5 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Тридцатиградусная жара придет в Москву к среде, период жаркой погоды продлится в столице как минимум до конца недели. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В понедельник будет прохладный день - днем 20-22 градуса, и это полностью соответствует норме, может быть, чуть выше нее. А вот со вторника развивается блокирующий антициклон, давление повышается, поэтому наступит жаркая погода. 4 июня будет 24-26 градусов, а с 5 июня и до конца недели 27-31 градус. Что очень важно, будет сухо - и в понедельник, и в последующие дни без осадков", - сказал он.

Высокими будут и ночные температуры - начиная с 6 июня столбик термометра установится на отметке 16-19 градусов, добавил Вильфанд.