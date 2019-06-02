Власти Петербурга намерены удвоить туристический поток в город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в перспективе намерены вдвое увеличить туристический поток в город благодаря развитию туристической инфраструктуры и организации международных мероприятий, сообщил журналистам в воскресенье врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Правительство города делает все, чтобы интерес к Петербургу повышался. В прошлом году у нас побывало более 8 млн туристов, и мы намерены удвоить эти результаты, мы создаем новые центры притяжения, общественные пространства. Растет число крупных международных событий. В 2020 году город примет чемпионат Европы по футболу, в 2023 - чемпионат мира по хоккею. На днях мы ожидаем гостей и участников экономического форума", - сказал Беглов на церемонии закладки первого камня топливо-заправочного комплекса (ТЗК) "Роснефти" в аэропорту Пулково.

Беглов выразил уверенность в том, что строительство нового топливно-заправочного комплекса на территории воздушной гавани Петербурга способствует дальнейшему развитию городской транспортной системы и повышению его деловой и туристической привлекательности. Инвестиции в строительство объекта оцениваются в сумму более 3 млрд рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что компания "Роснефть" - это надежный партнер для Ленинградской области, с которым реализуются не только экономические проекты, но и гуманитарные, научные и культурные.

Проект реконструкции и развития аэропорта Пулково реализуется с 2010 года. В ходе первого этапа (2010-2015 годы) построены новый перрон и терминал, реконструированы наземная инфраструктура и система коммуникаций. В рамках второго этапа планируется расширение аэродромной и терминальной инфраструктуры аэропорта с учетом роста пассажиропотока. По предварительным оценкам, к 2039 пассажиропоток в аэропорту Пулково увеличится на 80%, до 35 млн человек в год. Сейчас он составляет 18-19 млн пассажиров в год.