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В РПЦ рассказали, как должен жить священник

Представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что уровень жизни священника должен отвечать среднестатистическим доходам прихожан
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Священник должен жить так, как среднестатистический прихожанин его прихода, и получать доходы только от алтаря. Об этом председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в ходе выступления на фестивале "Православие и спорт" в Москве.

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"Служащий у алтаря питается от алтаря. У него нет других доходов и не может быть. Вот что ему мы с вами принесли, то у него и есть. Поэтому я глубоко убежден, что священник может и должен жить так, как живет среднестатический прихожанин его прихода. Вот это соответствует тому уровню жизни, который у него должен складываться естественным образом", - сказал Легойда.

Отвечая на вопрос о том, на каких автомобилях могут ездить священнослужители, Легойда напомнил, что патриарх многократно призывал священников размышлять над тем, в какой автомобиль они садятся.

"Христианин любой, а тем более священник должен об этом думать и думать очень серьезно", - добавил Легойда.

VII ежегодный культурно-спортивный фестиваль "Православие и спорт" прошел 1 июня в парке Коломенское и был посвящен 10-летию служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Теги
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