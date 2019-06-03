Шесть регионов Дальнего Востока перешли на цифровое телевещание

ТАСС, 3 июня. Шесть регионов Дальнего Востока - Приморье, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Камчатка, Чукотка и Якутия - в понедельник перешли на цифровое телевещание. Телесигнал нового качества доступен почти всем жителям, кроме населения отдаленных территорий и тех, кто заранее не побеспокоился о переходе на "цифру", сообщили власти регионов Дальнего Востока.

"Мы рассчитываем, что в ближайшие две недели те люди, которые не знали или не очень ответственно отнеслись к информации об отключении аналогового сигнала, обратятся к специалистам. Для того, чтобы обеспечить эту работу, в крае с участием сотрудников Российской телевизионной и радиовещательной сети обучены 148 волонтеров, из них порядка 60 человек - в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, мы обращаем внимание жителей, что задать вопросы можно по телефонам краевой и всероссийской горячей линии", - сообщил журналистам вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов.

Камчатка перешла на "цифру" одной из первых: в 09:00 по камчатскому времени (00:00 мск) в здании Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) на Мишенной сопке в Петропавловске-Камчатском символичным нажатием кнопки прошло отключение аналогового вещания. С этого времени для 97,5% населения полуострова стал доступен телевизионный сигнал в совершенно новом качестве. Чуть позже аналоговый сигнал был отключен на всей территории Приморья.

"В 7:40 местного времени (00:40 мск) сегодня было отключено старое аналоговое вещание. Тем жителям, которые точно знают, что им необходимо оборудование, могут идти в специализированные магазины и приобретать его там. Все продавцы знают, какое оборудование нужно, они предложат то, что необходимо. Узнать подробно о компенсациях льготным категориям граждан за покупку оборудования можно по телефону горячей линии, а чтобы позвать волонтера для помощи в установке и настройке нужно обратиться в местную администрацию", - рассказала журналистам в среду заместитель директора департамента информатизации и телекоммуникации Приморского края.

В Якутии цифровой телесигнал доступен примерно 95% населения, теперь жители региона могут смотреть 20 телеканалов вместо одного-трех, к которым ранее имели доступ более половины жителей республики. "Сейчас на телеканале "Россия-1" запущен ролик, в котором подробно показаны способы подключения к цифровому телевидению, - сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов. - Ролик будет в ротации до 10 июня. Также в селах, находящихся вне зоны цифрового телевидения, в аналоговом вещании пока останется "Первый канал", в этих селах полное отключение будет поэтапным".

Самого широкого охвата удалось добиться в Еврейской автономной области, здесь возможность принимать сигнал в цифровом формате получили 99,8% жителей. Как сообщили в РТРС, отключение аналогового вещания на территории области по всем населенным пунктам будет проходить в течение недели. Сегодня были отключены города Биробиджан и Облучье, села Биджан и Пашково. Кроме того, в понедельник переход на "цифру" состоялся на Чукотке и в Хабаровском крае.

Цифровое вещание

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября. Всего в рамках "третьей волны" на "цифру" переходят 36 регионов.