Бросившая младенцев в подмосковном хостеле мать не признала вину

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мать, бросившая двух годовалых младенцев в хостеле в Котельниках, заявила, что оставила их няне. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Во время допроса женщина свою вину не признала, сообщив следователю о том, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за денежное вознаграждение оказывала услуги няни", - сказала Врадий.