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Бросившая младенцев в подмосковном хостеле мать не признала вину

Женщине предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мать, бросившая двух годовалых младенцев в хостеле в Котельниках, заявила, что оставила их няне. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Во время допроса женщина свою вину не признала, сообщив следователю о том, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за денежное вознаграждение оказывала услуги няни", - сказала Врадий.

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Женщине предъявлено обвинение по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка")".

28 мая женщина с двумя годовалыми детьми - мальчиком и девочкой - обратилась в один из хостелов в Котельниках для предоставления им спального места. После этого под предлогом принесения паспорта из машины она вышла из здания и не вернулась. Сотрудники хостела обратились с сообщением в правоохранительные органы.

Дети направлены в медучреждение до выяснения всех обстоятельств, а женщина задержана. В понедельник суд рассмотрит ходатайство следствия о ее аресте.

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