Бросившая младенцев в подмосковном хостеле мать не признала вину

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мать, бросившая двух годовалых младенцев в хостеле в Котельниках, заявила, что оставила их няне. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
"Во время допроса женщина свою вину не признала, сообщив следователю о том, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за денежное вознаграждение оказывала услуги няни", - сказала Врадий.
Женщине предъявлено обвинение по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка")".
28 мая женщина с двумя годовалыми детьми - мальчиком и девочкой - обратилась в один из хостелов в Котельниках для предоставления им спального места. После этого под предлогом принесения паспорта из машины она вышла из здания и не вернулась. Сотрудники хостела обратились с сообщением в правоохранительные органы.
Дети направлены в медучреждение до выяснения всех обстоятельств, а женщина задержана. В понедельник суд рассмотрит ходатайство следствия о ее аресте.