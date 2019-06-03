Ветеринарная служба в Крыму скрыла 30 тыс. доз неиспользованной вакцины от бешенства

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Около 30 тыс. доз препаратов от бешенства и других опасных заболеваний животных найдено на территории ветеринарного центра в Крыму. По документам они значатся как использованные для вакцинации, что не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"В Бахчисарайском районе обнаружили 28 тыс. доз неиспользованной вакцины для ветеринарного применения. Препараты, частично просроченные, находились в недопустимых условиях, в нежилых помещениях, принадлежащих Бахчисарайскому ветеринарному лечебно-профилактическому центру, и были предназначены для прививок животных против ряда опасных заболеваний - бешенства, болезни Ньюкасла, сибирской язвы и других", - говорится в сообщении.

Проверку проводили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Крыма совместно со специалистами Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Как отмечается, ветеринарная служба ранее отчиталась о том, что вакцина в полном объеме была израсходована по назначению. Однако расследование показало, что вакцинация животных по адресам, указанным в актах, не проводилась, подписи в документах их хозяева не ставили, а данные о животных не соответствуют действительности. В некоторых документах приведены имена людей, которые давно умерли или уже не проживают по указанному адресу. Все материалы переданы в правоохранительные органы.

"В связи с этим ситуация с заболеваемостью на полуострове вызывает обеспокоенность. Так, только за четыре месяца текущего года зафиксировано 16 случаев бешенства животных, в то время как за весь 2018 год было 35 вспышек", - отметили в ведомстве.

Случаи фиктивной вакцинации животных выявлялись и ранее. Специалисты Россельхознадзора обращались в прокуратуру из-за роста случаев заболевания бешенством в Крыму. При этом в ведомстве признают, что власти региона создали все условия для проведения качественной вакцинации животных, но фактически изменить ее не позволяет халатное отношение со стороны ряда профильных учреждений.