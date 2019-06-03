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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Матвиенко: обострения ситуации с храмом в Екатеринбурге можно было избежать при диалоге

Спикер Совета Федерации отметила, что история с храмом в Екатеринбурге не возникла бы при открытом и честном диалоге с жителями

ЯЛТА /Республика Крым/, 3 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что обострения ситуации в Екатеринбурге со строительством храма можно было бы избежать, если изначально был бы открытый диалог с жителями. Об этом она сообщила на встрече с представителями национально-культурных общественных организаций и религиозных объединений Крыма.

"Сейчас, например, у всех история в Екатеринбурге [на устах]. Я уверена, если бы с самого начала был честный открытый диалог с людьми, то обострения ситуации удалось бы избежать", - сказала она.

В Екатеринбурге 13-18 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора Святой Екатерины в сквере. Его планируется возвести к 2023 году.

Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и администрация Екатеринбурга 20-30 мая проводила сбор предложений от горожан по месту возведения храма. 4 июня мэрия представит рейтинг этих предложений, будет сформирован шорт-лист вариантов мест стройки, и по результатам опроса населения будет определено подходящее место.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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