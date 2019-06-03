Нижегородский омбудсмен призвала к ликбезу о ВИЧ после отказа лагеря принять детей

ТАСС, 3 июня. Детский омбудсмен заявила о необходимости более активной разъяснительной работы в Нижегородской области после отказа турбазы принять детей с ВИЧ. Об этом сообщили ТАСС в аппарате уполномоченного по правам ребенка со ссылкой на Маргариту Ушакову.

Ранее СМИ сообщили о том, что ВИЧ-положительным детям и их родителям было отказано в посещении спортивной базы отдыха.

"Инцидент, участниками которого стали руководство турбазы и фонд, поддерживающий ВИЧ-положительных детей, стоит оценивать больше с морально-этической точки зрения, чем с правовой. Аргументация отказа, которую озвучили представители фонда, совершенно недопустима. При этом невежество в отношении темы ВИЧ встречается довольно часто. Необходима более активная разъяснительная работа", - цитирует Ушакову ее пресс-служба.

Уточняется, что в ближайшие дни в управлении Роспотребнадзора состоится совещание с участием омбудсмена. "Итогом его должны стать рекомендации руководству турбазы провести ликбез в отношении сотрудников и объяснить, как передается ВИЧ и почему ВИЧ-положительные люди не опасны", - говорится в сообщении.