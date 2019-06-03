Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" соберет 2,5 тыс. участников

СТАВРОПОЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек из 23 стран станут участниками Третьего Международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", который открывается во вторник в Ставрополе, сообщили ТАСС в пресс-центре фестиваля.

"Фестиваль примет более 2500 российских и иностранных участников из 23 стран БРИКС и ШОС, делегации уже начали приезжать к месту проведения. В программе фестиваля разные направления - лидерство и медиа, музыка, красота, спорт, образование и искусство", - сказали в пресс-центре.

Планируется, что одной из самых больших по численности станет делегация Китайской Народной Республики - на фестиваль намерены приехать около 100 участников из КНР. Работу фестиваля будут обеспечивать более 4 тыс. волонтеров.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет вечером во вторник на центральном стадионе города. В среду откроются IV Форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, II Форум молодых журналистов стран БРИКС и ШОС, Образовательный форум стран БРИКС и ШОС, начнут работу дополнительные деловые, творческие и альтернативные площадки.

Темами обсуждения на деловых площадках фестиваля станут создание международных образовательных программ, роль молодежи в развитии международного сотрудничества, влияние масс-медиа на развитие международных отношений и другие вопросы. Планируется, что во время фестиваля также состоится серия международных молодежных диалогов - российско-австрийский, российско-грузинский, российско-вьетнамский. В рамках фестиваля в городе также пройдут международный музыкальный конкурс "Универвидение", конкурс "Королева Студенчества - 2019", международный творческий проект "Арт-Холл". Для участников организуют экскурсии на Кавказские Минеральные Воды.

Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" пройдет на Ставрополье впервые. Фестиваль реализуется в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" с 2014 года.