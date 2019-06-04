"Известия": в фонд Марии Бутиной перечислили около 12 млн рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Различные организации и физические лица перечислили на счет фонда поддержки гражданки РФ Марии Бутиной, которая находится в тюрьме в США, около 12 млн рублей. Об этом во вторник пишут " Известия " со ссылкой на правозащитника Александра Ионова.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"С момента создания фонда Марии Бутиной в прошлом году отдельные организации и физические лица пожертвовали 12 млн рублей", - сообщил газете правозащитник, который оказывает помощь семье россиянки.

По его словам, из этой суммы порядка 10 млн рублей было потрачено на выплату долга адвокатам, еще 2 млн рублей - на подготовку и подачу апелляции. "Его [долга] общая сумма - 43 млн рублей. Мы надеемся, что сможем погасить ее в течение четырех-пяти месяцев по мере поступления денег на счет благотворительного фонда", - сообщил Ионов.

В конце мая сообщалось, что другой фонд - Фонд защиты национальных ценностей - перечислил для поддержки Бутиной 5 млн рублей.