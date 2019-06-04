Мавзолей Хо Ши Мина закрывается на ремонт

ХАНОЙ, 4 июня. /ТАСС/. Расположенный в Ханое мавзолей первого президента страны Хо Ши Мина закроется с 15 июня для посещений на три месяца для проведения ремонтно-профилактических работ. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Государственным комитетом по управлению мавзолеем.

В период с 15 июня по 15 августа в усыпальнице вьетнамского вождя будут проведены комплексные мероприятия по обслуживанию кондиционерного оборудования, а также по профилактике и модернизации систем подачи электричества и водоснабжения.

Лидер вьетнамского национально-освободительного движения умер в возрасте 79 лет 2 сентября 1969 года. Правительство страны сразу же приняло решение увековечить память вождя, создав его мавзолей. На помощь Вьетнаму пришел Советский Союз, который направил в Ханой своих специалистов по бальзамированию. С помощью СССР на главной площади Ханоя Бадинь была воздвигнута усыпальница первого президента, спроектированная по типу мавзолея В. И. Ленина в Москве.

За годы существования мавзолея его посетили свыше 50 млн человек, в том числе и более 8 млн иностранцев из порядка 200 стран.

На прошлой неделе в Москве Госкомитет по управлению мавзолеем совместно с вьетнамским посольством организовали торжественное мероприятие по случаю 50-летия начала сотрудничества Вьетнама и РФ в сохранении тела президента Хо Ши Мина. В связи с этой датой высокими государственными наградами Вьетнама были отмечены порядка 30 российских экспертов и технических специалистов, в разные годы вносивших свой вклад в деятельность по сохранению тела вьетнамского вождя, участвовавших в строительстве мавзолея и обеспечении его функционирования.