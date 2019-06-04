Верховный суд разъяснил будущий порядок сплошной кассации по уголовным делам

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России подготовил разъяснения судьям о порядке применения сплошной кассации по уголовным делам - обязательного рассмотрения практически всех кассационных жалоб, которое вступит в силу с момента начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Как отмечается в проекте постановления, представленного во вторник на пленуме ВС РФ, с началом работы новых судов общей юрисдикции предусмотрены два порядка производства в суде кассационной инстанции - "с назначением судебного заседания без предварительного решения судьи о передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании (сплошной кассации) и с предварительным решением судьи о передаче кассационных жалоб (выборочной кассации)". До сих пор действует выборочная кассация по уголовным делам, когда суды сначала решают, передавать ли уголовное дело со вступившим в силу решением суда в третью инстанцию, где судьи должны определить, насколько законен приговор с точки зрения норм права, а не обстоятельств дела.

Пленум ВС отметил, что в порядке сплошной кассации могут быть пересмотрены приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного или гарнизонного военного суда, а также итоговое судебное решение по уголовному делу, рассмотренному в апелляционном порядке областными или приравненными к ним судами или окружным военным судом.

Жалобы по таким делам о нарушении применения норм закона будут подаваться через суд первой инстанции, вынесший приговор, но он не сможет ее отклонить, а лишь проверит правильность оформления жалобы либо кассационного представления прокуратуры, после чего передает ее на рассмотрение с уведомлением сторон. Судья кассационного суда в течение 20 суток после поступления уголовного дела с кассационной жалобой решает вопрос о дате назначения заседания. Если же жалоба противоречит требованиям УПК, судья возвращает ее и устанавливает срок для устранения выявленных недостатков. Тем самым, рассмотрение жалоб в кассационном порядке станет обязательным. В случае обнаружения грубых нарушений норм закона, повлиявших на приговор, кассационная инстанция вправе его изменить, прекратить производство по делу (в случае, если это связано с улучшением положения подсудимого, обвиняемого или оправданного) либо направить на новое рассмотрение в нижестоящий суд или вообще вернуть прокурору.

Сплошная кассация

Под порядок сплошной кассации подпадают приговоры или иные итоговые решения по уголовным делам, вынесенные судами субъектов РФ или окружными (флотскими) военными судами по первой инстанции, даже в тех случаях, если они не были обжалованы в апелляционном порядке, а также решения апелляционных судов, пересмотревших такие решения первой инстанции.

Пленум пояснил, что хотя УПК запрещает подавать повторную кассационную жалобу, этот запрет не может рассматриваться "в качестве основания, препятствующего выявлению и устранению ошибок, свидетельствующих о неправосудности принятого судом решения". Если в повторных кассационных обращениях "усматриваются основания для отмены или изменения судебного решения", такая жалоба может быть рассмотрена в еще более высокой инстанции (в судебных коллегиях по уголовным делам или по делам военнослужащих Верховного суда), но уже "в порядке выборочной кассации", когда судья этой коллегии решит, насколько она приемлема к рассмотрению.

Выборочная кассация

В порядке выборочной кассации могут быть пересмотрены в Верховном суде приговор или иное итоговое судебное решение мирового судьи, районного или гарнизонного военного суда, а также приговор или иное итоговое судебное решение Верховного суда республики, краевого или областного суда и приравненных к ним судов, вынесенные в апелляционном порядке, если ранее эти решения уже были рассмотрены в кассационном суде.

ВС отметил, что "в ходе судебного разбирательства в порядке сплошной и выборочной кассации суд вправе выйти за пределы доводов жалобы и представления как относительно лица, в отношении которого ставится вопрос о пересмотре судебного решения, так и в отношении других осужденных по тому же уголовному делу, в ревизионном порядке". То есть, кассационная инстанция сможет вынести решение, касающееся приговора лицу, также проходившему по делу, но не подававшему кассационную жалобу (предварительно уведомив того, чьи интересы затронуты). Более того, проверяя законность решения (с точки зрения применения норм права, а не доказательств по делу), суд может выйти за пределы тех доводов, которые представлены в кассационной жалобе или представлении.

"Суд кассационной инстанции не связан этими доводами и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме, - пояснил ВС РФ. - В любом случае выход за пределы доводов жалобы и представления допускается только в сторону улучшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица, в отношении которого ведется кассационное производство по делу".

Постановление пленума будет принято после внесения редакционных правок после обсуждения.

Начало сплошной кассации

Начало перехода судов общей юрисдикции к сплошной кассации по гражданским, уголовным и административным делам привязано к созданию межрегиональных апелляционных и кассационных судебных округов - появлением отдельных девяти кассационных (они станут третьей инстанцией к районным судам) и пяти апелляционных (которые станут второй инстанцией к областным, республиканским и приравненным к ним судам). В системе военных судов также будут созданы один апелляционный и один кассационный суд.

Как пояснил ранее глава Верховного суда Вячеслав Лебедев, новая модель судоустройства и принцип экстерриториальной (внерегиональной) подсудности исключит соединение нескольких судебных инстанций в одном суде. Сплошная кассация в судах общей юрисдикции впервые будет введена за всю историю российского правосудия, что гарантирует право на рассмотрение дел в трех инстанциях - первой, апелляции и кассации.

Начало новой работы судов, согласно вступившему в силу закону, должно начаться с момента, когда во всех новых апелляционных и кассационных судах будет назначено не менее половины штатной численности судей, после чего пленум Верховного суда определит дату начало их работы. Они должны заработать не позднее 1 октября этого года. 21 мая на заседании Совета судей РФ Лебедев сообщил, что на 890 должностей судей Высшей квалификационной коллегией судей РФ уже рекомендованы к назначению 567 кандидатов или 63% от штатной численности.