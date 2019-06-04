Сварщик при помощи ковша экскаватора спас трех человек из горящего дома на Ямале

ТАСС, 4 июня. Сварщик из поселка Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) при помощи ковша экскаватора спас двух женщин и ребенка во время пожара в жилом доме. Информацией об этом поделился на своей странице во "ВКонтакте" глава региона Дмитрий Артюхов.

29 мая произошло возгорание в жилом доме в ямальском поселке Гыда. По данным регионального управления МЧС, всего из горящего здания были спасены шесть человек.

"Сварщик из села Гыда Игорь Няч. Спас из огня троих человек. Игорю 28 лет, он служил в ВДВ. Когда увидел горящую многоэтажку и людей в черном дыму на третьем этаже, сориентировался моментально! Запрыгнул в ковш экскаватора, поднялся, разбил окна и вытащил из квартиры двух старушек и маленькую девочку! Как только спасенные оказались в безопасности, Игорь побежал помогать пожарным. Настоящий герой", - написал Артюхов.

На сайте администрации Тазовского района отмечается, что дом будет отремонтирован, на время работ его жителям предоставлено временное жилье. Как сообщала ранее ТАСС заместитель главы администрации села Гыда Людмила Иутина, официально в доме живет 56 человек, но фактически жителей меньше.